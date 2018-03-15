16 марта в ТЦ "Браво", ул. Светлогорская, 22, состоится pre-party фестиваля, где примут участие танцевальная брейк-команда 99PRO, а так же прозвучат песни Arik, Макса Флая и Алиша. 17 марта с 12 часов дня вы сможете принять участие в мастер-классах и творческих встречах с представителями пермского стрит-арта, в том числе с известным пермским художником Максом Черным. Гости дадут свое определение слову "Кама", пофантазируют об обитателях легендарной реки, будут строить инсталляции с кораблями и яхтами.

Полная программа фестиваля "заКама fest" представлена вот здесь.