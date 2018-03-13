Город- сказка. Дом бизнес-класса ЖК "Гулливер" сдан в эксплуатацию

ЖК "Гулливер"- особенный проект, в котором сочетаются сразу несколько удачных факторов: оригинальная архитектура, удобное расположение в самом центре города, большая закрытая территория с выходом в парк, прекрасные виды из окон и продуманная планировка.

В распоряжении жителей ЖК "Гулливер" вся социальная и коммерческая инфраструктура города, а основные транспортные артерии( Комсомольский проспект, улицы Куйбышева) находятся в минутной доступности, что дает возможность моментально включаться в жизнь мегаполиса, не теряя драгоценных минут. В районе квартала действуют детские сады, школы, медицинские учреждения и аптеки, кафе и рестораны, супермаркеты и крупные торговые центры. В то же время буквально через дорогу от квартала находятся стадионы "Юность" и "Динамо", кинотеатр "Кристалл" и Центральный парк развлечений им. Горького.