Город- сказка. Дом бизнес-класса ЖК "Гулливер" сдан в эксплуатацию
Отдохнуть от шума и суеты большого города, просыпаться под пение птиц, дышать свежим воздухом- разве это не счастье? Для этого не нужно уезжать из города. ЖК "Гулливер", расположенный в уютном и живописном районе, доказывает, что счастье рядом- в самом центре Перми.
ЖК "Гулливер"- особенный проект, в котором сочетаются сразу несколько удачных факторов: оригинальная архитектура, удобное расположение в самом центре города, большая закрытая территория с выходом в парк, прекрасные виды из окон и продуманная планировка.
В распоряжении жителей ЖК "Гулливер" вся социальная и коммерческая инфраструктура города, а основные транспортные артерии( Комсомольский проспект, улицы Куйбышева) находятся в минутной доступности, что дает возможность моментально включаться в жизнь мегаполиса, не теряя драгоценных минут. В районе квартала действуют детские сады, школы, медицинские учреждения и аптеки, кафе и рестораны, супермаркеты и крупные торговые центры. В то же время буквально через дорогу от квартала находятся стадионы "Юность" и "Динамо", кинотеатр "Кристалл" и Центральный парк развлечений им. Горького.
Достопримечательность квартала- большой роскошный зеленый массив на два гектара с сохранившимися вековыми деревьями. Современный городской парк будет оборудован детскими и спортивными площадками и станет идеальным местом для неспешных прогулок с детьми или вечернего променада с семьей и друзьями. Внутриквартальная дорога проходит по внешнему периметру квартала, а значит во время прогулки по парку, шум, выхлопные газы и автомобили не потревожат отдыхающих.
Система безопасности в доме по Революции, 50 продумана до мельчайших подробностей: в квартирах оборудован видеодомофон, с помощью которого можно посмотреть видео с камер наблюдения на парковке и детской площадке, увидеть того, кто хочет войти в подъезд и открыть дверь. Одно из преимуществ квартир- это трехметровые потолки. Высокие потолки позволят использовать в интерьере необычные декоративные детали: люстры с массивными и длинными подвесами, крупногабаритную мебель или многоярусные конструкции на потолке. Живые языки пламени, пляшущие в камине, теперь не привилегия частного дома. В бизнес-класс ЖК "Гулливер" на верхних этажах оборудована дымоходная система с возможностью реализации настоящего дровяного камина.
В бизнес-класс ЖК "Гулливер" представлены квартиры от однокомнатных в 46 кв.м до четырехкомнатных квартир площадью свыше 100 квадратов, в подъезде всего от пятнадцати до двадцати пяти квартир. В квартире уже выполнена отделка "под чистовую"- новоселы сразу смогут начать воплощать в жизнь свои оригинальные дизайнерские задумки.
Во всех квартирах дома бизнес- класса реализуется базовый пакет домашней автоматики- система "Умный дом". В каждой квартире установлен датчик контроля протечки в санузле, датчик температуры и влажности воздуха, система охраны в коридоре квартиры. Благодаря широкому спектру функций, которые можно настроить по своему желанию, легко выбрать необходимый набор конфигураций и создать свой идеальный сценарий комфортной жизни.
ЖК "Гулливер"- это воплощение мечты о комфорте, безопасности и гармоничной жизни в самом центре мегаполиса, где будет уютно всем жителям.
Успевайте купить квартиру в современном жилом квартале "Гулливер" в центре Перми!
Застройщик АО "КОРТРОС- Пермь", ул. Куйбышева, 61, тел. (342)215-5775. Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru.
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