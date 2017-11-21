В выходные в Перми пройдет квест "Культурный патруль"

В субботу, 25 ноября, состоится уникальный квест-экскурсия по памятникам Перми. В ней могут принять участия команды от 3 до 5 человек, не моложе 14 лет. О том, какие памятники войдут в маршрут квеста, участники узнают в день мероприятия. Команды будут следовать заранее спланированному маршруту. У каждого памятника группы будут встречать волонтеры, рассказывать об истории Перми и давать задания, связанные с памятниками.

Организатор мероприятия - "Культурный патруль", волонтерский проект, представленный в Перми Анастасией Кайзер. Квест-экскурсия состоится 25 ноября. Место и время встречи - Сквер уральских добровольцев, в 12.00. Регистрация на квест ведется через он-лайн запись.