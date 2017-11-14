Пермяки проявили желание трудиться на острове, где снимали «Голубую лагуну»
На острове, который знаком нам по фильму «Голубая лагуна», решено построить отель. Об этом рассказала собственница райского уголочка, пермячка Виола Новоселова. По словам предпринимательницы, в Перми уже есть желающие, готовые помочь возвести объект.
На данный момент план строительства полностью согласован с властями острова. Сама же хозяйка, путешественница и знаток гостиничного бизнеса по совместительству уверена, что новый отель повысит туристический поток.
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