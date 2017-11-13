В Перми назвали имя самой уникальной

В субботу, 11 ноября, в краевой столице состоялся конкурс красоты «Ты уникальная». 59 претенденток в возрасте от 16 до 30 лет соревновались за звание в течение четырех этапов: дефиле в платьях, дефиле в купальниках, показ танцевальных номеров и интеллектуальный конкурс. По итогам всех туров, победительницей стала пермячка Марина Сидорова.

Девушка уже не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты. В сентябре этого года Марина завоевала титул «Миссис Пермь», а в 2007 году она стала «Мисс русское радио».

Фото: ВКонтакте / "Ты уникальная"