Пермский «Red Cup» больше не красный

Владельцы сети кофеен «Red Cup» провели ребрендинг. Некогда популярный в Перми красный стаканчик повторил судьбу ушедших в историю красных человечков. Кстати, изображение человека, идущего под руку со стаканом на эмблеме кофейни, также исчезло из брендбука. В новом оформлении красный квадрат, на котором два диалоговых облака белого цвета представлены в виде стакана, разместился на темно-синем фоне.

Первая большая кофейня в новом оформлении появилась в ТРК «Семья». Теперь редизайн бренда коснется и других точек сети в Перми.

Фото: Интернет