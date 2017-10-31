Марина Федункив баллотируется в президенты
Пермская актриса Марина Федункив решила посоперничать с Собчак и Гордон за пост президента России.
«Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться!»
написала Марина Федункив на своей странице в Instagram.
Мать Коляна объявила себя «лицом и телом» партии «Калорийная Россия». Она представила кандидатуры трех будущих «членов правительства». На пост министра здравоохранения Федункив предложила звезду сериала «Интерны» Светлану Пермякову, спорта – Евгения Етыкова, культуры – актера Дениса Бузина.
«Я за всех, за смех… и за родителей!»
заявляет Марина Федункив в юмористическом обращении к избирателям.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.