Большую часть пермяков устраивает старое название аэропорта. Об этом говорят промежуточные итоги голосования за название нового терминала. Так за «Большое Савино» отдано более полутора тысяч голосов, а это почти половина голосов всех опрошенных. На втором месте предложение присвоить терминалу имя С.П. Дягилева, на третьем — им. П.А. Соловьева. Примерно столько же пермяков проголосовало за лаконичное — «Пермь».

Напомним, голосование за новое название пермского аэропорта стартовало 19 октября, а результаты будут объявлены 1 декабря, в День Пермского края.