Большую часть пермяков устраивает старое название аэропорта
Большую часть пермяков устраивает старое название аэропорта. Об этом говорят промежуточные итоги голосования за название нового терминала. Так за «Большое Савино» отдано более полутора тысяч голосов, а это почти половина голосов всех опрошенных. На втором месте предложение присвоить терминалу имя С.П. Дягилева, на третьем — им. П.А. Соловьева. Примерно столько же пермяков проголосовало за лаконичное — «Пермь».
Напомним, голосование за новое название пермского аэропорта стартовало 19 октября, а результаты будут объявлены 1 декабря, в День Пермского края.
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