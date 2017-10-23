В Перми затопило ботанический сад университета

Сегодня в четыре часа утра затопило ботанический сад ПГНИУ. Причиной тому стал прорванный водопровод. На общей площади в 27 га. под водой оказались более 120 видов растений, занесенных в красную книгу и одна из самых больших коллекций пионов в стране. Нетронутыми остались фруктовые деревья – различные виды яблонь и груш.

Коллекции ботанического сада состоят из порядка шести тысяч видов и сортов растений, произрастающих в открытом и закрытом грунте. Из оранжерейных растений полнее всего представлены тропические и субтропические растения.

фото: ВКонтакте // Ботанический сад ПГУ