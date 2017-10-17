Улететь из Перми в Екатеринбург можно будет по вторникам и четвергам

Расписание пермского аэропорта «Большое Савино» пополнилось вылетами в Екатеринбург. Авиатранспортировкой займется компания «Комиавиатранс». Добраться до областной столицы соседнего региона можно будет каждый вторник и четверг. Ближайшие два рейса намечены на 31 октября и 2 ноября. Полет составит 1 час и 10 минут.

Напомним, авиарейс Пермь-Екатеринбург был закрыт с 8 сентября. Решение о прекращении полетов принял перевозчик.