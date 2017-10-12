В Перми молодые дизайнеры будут возрождать пустующие скверы

Молодые дизайнеры из Перми открыли бюро городских проектов «Перезагрузка». Специалисты в области архитектуры, дизайна и урбанистики мечтают дать новую жизнь существующим городским пространствам.

Первым таким пространством они выбрали сквер им. Татищева на Разгуляе. Девушки планируют благоустроить пустырь за сквером и создать обособленные зоны для выгула собак и детских игр. Команда проекта планирует обновить сквер уже к лету 2018-го.