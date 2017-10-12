Пермские вывески должны разместить по стандарту к октябрю 2018 года

Пермским предпринимателям и юрлицам напомнили об обязанности приведения вывесок на фасадах зданий в соответствии со стандартными требованиями. Разместить вывески по новым правилам необходимо до 22 октября 2018 года. Нововведение улучшит архитектурный облик города. При подготовке стандартов был учтен опыт других крупных городов, таких как Москва, Казань, Воронеж, Ульяновск.

Согласно проекту, вывеска может быть сформирована из трех типов элементов: логотип организации, ее название и род деятельности. Каждый из них размещается в единичном экземпляре. Допускается дублирование только одного из элементов. Расположение вывесок на фасаде одного здания должно проходить по одной горизонтальной оси, вывески не должны превышать 0,5 м. Ни один из элементов не может превышать 10 м в длину и занимать более 70% длины фасада.