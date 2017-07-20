«Субботы на набережной»: станцуй фламенко, подучи французский, посети Stand Up концерт

22 июля на набережной Перми жителей города ждет масштабная развлекательная программа. Трэвел – фестиваль, уроки иностранных языков, кизомба-дискотека, а главным шоу программы станет Stand Up Perm шоу.

В «Субботу на набережной» гостей удивят спортивными тренировками, прыжками на батутах, игротекой и многим другим. Под девизом «Вокруг света за восемь часов» будет работать трэвел – фестиваль, на котором можно познакомиться с иностранными языками, изучить танцевальную культуру разных народов мира и послушать этническую музыку. Это площадка предназначена для тех, кто давно хотел отправиться в путешествие, и может это сделать «здесь и сейчас».

Около главной сцены с 13:00 начнутся мастер-классы по зумбе, капоэйре, шотландским танцам, фламенко и афрохаусу. В «Интеллектуальном кафе» для любителей парных танцев будет кизомба-дискотека, а в течение дня дуэт «Кельди» порадует музыкой Ирландии и кельтскими песнями.

Главным событием «Субботы на набережной» станет концерт Stand Up Perm. Комики из Перми поделятся своим видением юмора, а помимо жизненных монологов, гостей ждут короткие шутки и импровизированные выступления.

«Субботы на набережной» проходят в рамках большого фестиваля «Пермский период. Новое время» все лето и не закончатся до 26 августа. С подборной информацией и программой ближайшей субботы можно ознакомится здесь СубботаНаНабережной.РФ.