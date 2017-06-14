В Перми прошел финал чемпионата "Все стили в силе"

Калиф оценил наших танцоров: «Русские исполнители отлично чувствуют музыку, это, безусловно, превосходное качество для танцоров». Музыкальное сопровождение обеспечили диджеи из Ялты и Перми.

Танцевальный баттл по уличным правилам проходил в режиме нон-стоп весь день. На чемпионате танцоры сражались в таких номинациях: hip-hop 2х2 (хип-хоп 2х2), house dance 2x2 (хаусденс 2х2), breaking KIDS 1x1 (брейк-данс ДЕТИ 1x1), breaking CREW vs CREW (брейк-данс КОМАНДА против КОМАНДЫ) и breaking 1x1 (брейк-данс 1x1). Каждый участник показал высокий уровень владения своим телом и чувством музыки.

Чемпионат произвёл настоящий фурор в Перми: трибуны были переполнены. Многим желающим не удалось посмотреть на состязания из-за аншлага. Энергия на этом фестивале была позитивной и азартной, из-за чего каждому зрителю уже хотелось самому начать двигаться под ритм музыки. Финал был самой ярким моментом фестиваля. На нём выступили самые лучшие танцоры, которые участвовали в баттлах, и были определены победители чемпионата «Все стили в силе».

В этом году Пермь стала единственной федеральной отборочной площадкой на чемпионат мира по брейк-дансу «Red Bull BC One’17».

Текст: Мария Шипулина