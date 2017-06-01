В выходные Пермяки смогут наблюдать необычную выставку поврежденных автомобилей, разбитых на железнодорожных путях. РЖД проводит специальную акцию, приуроченную к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, который отмечается 2 июня.

Платформа поезда «Остановись до переезда» разместит на себе автомобили с характерными для ДТП данного типа повреждениями. В РЖД отметили, что подобная акция должна наглядно продемонстрировать водителям и пешеходам тяжесть и необратимость последствий несоблюдения правил безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Фото: krsk.sibnovosti.ru