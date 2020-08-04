7 августа в 20:00 состоится автопоказ фильма-байопика о жизни известного мастера эпохи Возрождения - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» (2019 год, режиссер: Хесус Гарсес Ламберт, 12+).

8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой «живой» концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов: Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Свои танцевальные номера представит хореографическая группа Оркестра.

9 августа в 20:00 состоится семейный автопоказ – музыкального фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год, режиссер Леонид Квинихидзе), снятого творческим объединением телевизионных фильмов киностудии «Мосфильм».

Автомобильный кинотеатр "Спеши в кино" начал работу на парковке ТРК "СпешиLove" 31 июля. Кинопоказы будут проходить каждые выходные до 12 сентября.

Перекусить во время сеанса можно на фуд-зоне от Petruccio, Chicken и CofeeToffee. Заказ принимают по телефону и доставляют прямо к автомобилю.

Количество мест в автокинотеатре строго ограничено – не более 200 машин. Рекомендуется приезжать чуть заранее, чтобы не попасть в пробку и гарантированно разместиться на месте. Заехать в кинотеатр могут только легковые автомобилей, и при этом автомобили с высокой посадкой будут размещаться по периметру.

Организаторы указали, что в автомобиле могут находиться только 2 человека, за исключением членов одной семьи.

Во время сеанса запрещается покидать автомобиль, курить и распивать спиртное.