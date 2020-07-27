Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми на этой неделе

Как сообщают синоптики Пермского ЦГМС, на неделе ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Преобладающая температура воздуха ночью во вторник +9...+14°, днем – +21...+26°. В среду, 29 июля, воздух прогреется только до +19...+24°.

Четверг будет облачный и с дождями. Температурный фон понизится не существенно. В пятницу, 31 июля, сохранится облачная погода. Ночью пройдут дожди, минимальная температура воздуха ночью составит +12...+17°, днем – +20...+25°.

По предварительному прогнозу в выходные ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, столбик термометра днем покажет +22...+27°.

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