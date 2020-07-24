В Пермском крае после карантина открываются ТЦ и фитнес-центры

На заседании оперштаба по распространению коронавирусной инфекции было принято решение восстановить работу торговых центров без ограничения площади торгового зала, фитнес-центров без предоставления услуг бассейнов и саун, а также проводить официальные всероссийские соревнования без участия зрителей.

Открытие торговых центров будет проходить при строгом соблюдении санитарных норм. Отдельно оперштаб подчеркнул, что до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, в них ограничена работа кинотеатров, зон фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и развлекательных услуг. Фитнес-центры смогут возобновить работу при условии, что единовременно в зале могут находиться не более пяти человек, а тренажеры установлены на расстоянии не менее полутора метров.

Помимо этого, в августе будет возможно провести ряд спортивных турниров и соревнований. В настоящее время согласовывается проведение всероссийских спортивных мероприятий по спортивному ориентированию, этап Кубка России по триатлону, матчи женского ФК «Звезда-2005» чемпионата России по футболу, матч чемпионата России по регби и другие.

Кроме того, свою работу смогут возобновить санатории и курорты Пермского края, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, а туристические компании смогут возобновить очный прием.

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