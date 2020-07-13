Синоптики: предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень жаркой

Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень жаркой. Подобной волны тепла не было уже 10 лет, в последний раз похожая ситуация наблюдалось в 2010 году.

Во вторник температура воздуха ночью ожидается – +14…+19°, днем +29…+34°. Местами могут пройти ливни и грозы, не исключен град.

Среда и четверг могут стать самыми жаркими днями в Пермском крае за последнее десятилетие – воздух днем прогреется до +32…+37°. В среду, 15 июля, возможен кратковременный дождь.

В пятницу ожидается ослабление жары. Столбик термометра днем покажет +24…+29°. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.

По предварительным данным, в выходные дни в Пермском крае сохранится жаркая погода, однако экстремальной жары уже не ожидается. В дневные часы воздух будет прогреваться до +25…+30°, ночью ожидается +12…+17°. Не исключены дожди и грозы.

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