Оперштаб разрешил работу аттракционов и спортплощадок в Пермском крае

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае утвердил возможность работы спортплощадок и аттракционов в парках культуры и отдыха – находящихся на открытом воздухе.

При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров и масочный режим. Аттракционы и площадки, где невозможно соблюдение социальной дистанции, будут закрыты для посетителей.

Кроме того, оперштаб разрешил работу «Лето Парка», который откроется в пятницу, 17 июня, в сквере у Пермского театра оперы и балета. В этом году в «Лето Парке» будут организованы события по четырем тематическим направлениям: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».

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