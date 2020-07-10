Синоптики: в выходные в Пермском крае пройдут сильные дожди и град

Как сообщают синоптики Пермского ЦГМС, в субботу ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, по северу местами сильные дожди, град, в отдельных районах грозы с усилением ветра до 16-21 м/с. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +16...+21°, днем +23...+29°.

В воскресенье кратковременные дожди возможны в основном по северным районам края, прогремят грозы с усилением ветра до 15 м/с. Столбик термометра ночью покажет +13...+18° градусов, днем – +25...+31° градуса.

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