Оперштаб разрешил Пермскому зоопарку открыться после карантина

Пермский зоопарк будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до пяти человек. Для прогулок вновь доступно вся территория, кроме кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

При посещении зоопарка необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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