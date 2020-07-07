Оперштаб разрешил Пермскому зоопарку открыться после карантина

Пермский зоопарк будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до пяти человек. Для прогулок вновь доступно вся территория, кроме кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
При посещении зоопарка необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
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