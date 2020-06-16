На заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом одобрили возобновление деятельности туристических организаций Пермского края, но с ограничениями.
Оперштаб разрешил пермским турфирмам возобновить свою деятельность
Так, разрешен выход на рабочее место только одному сотруднику, чтобы дистанционно вести взаиморасчеты с клиентами и продажи путевок на туры с 1 сентября. Турфирмы будут работать без приема клиентов.
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