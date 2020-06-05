Синоптики рассказали о погоде на выходные в Перми

В субботу, 6 июня, в Перми ожидается переменная облачность, столбик термометра ночью будет на отметке +10…+12°, днем +23…+25°, это на 3° выше климатической нормы. Существенных осадков в течение суток не ожидается.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью +10…+12°, без осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Термометр покажет +23…+25°.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.