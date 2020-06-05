Оперштаб: ограничительные меры в Пермском крае продляются до 15 июня

Кроме того, отмечается, что коронавирусная инфекция уходит в территории края: сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья.

Так, ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работы образовательных учреждений: детских садов и школ), для детей работающих родителей организованы дежурные группы.

Напомним, сегодня было выявлено еще 49 случаев заболевания коронавирусом, в общей сложности в Пермском крае зафиксировано 2 011 инфицированных COVID-19.

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