Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение о продлении ограничительных мер в Пермском крае до 15 июня. Это связано с тем, что с 29 мая показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%.
Оперштаб: ограничительные меры в Пермском крае продляются до 15 июня
Кроме того, отмечается, что коронавирусная инфекция уходит в территории края: сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья.
Так, ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работы образовательных учреждений: детских садов и школ), для детей работающих родителей организованы дежурные группы.
Напомним, сегодня было выявлено еще 49 случаев заболевания коронавирусом, в общей сложности в Пермском крае зафиксировано 2 011 инфицированных COVID-19.
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