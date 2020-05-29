Пермь признана самым озелененным городом России

Ученые МГУ им. Ломоносова оценили зеленые зоны городов России и пришли к выводу, что Пермь является рекордсменом страны — общая доля озелененных территорий в столице края составляет 73%. Второе место заняла Москва (66%).

Для оценки зеленых зон городов России учитывали 13 показателей, которые характеризуют три ключевые позиции: доступность, формирование комфортной городской среды и устойчивость. Исследование проводилось на на основе космических снимков высокого пространственного разрешения и данных картографических геопорталов.

Кроме того, Пермский край — один из самых лесистых субъектов ПФО. Леса в регионе занимают 12 млн га, что составляет порядка 75% общей площади края. Для сравнения, в Кировской области чуть больше 8 млн га покрыто лесами, в Нижегородской – 4 млн га.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.