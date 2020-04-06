В Перми ожидается арктическое вторжение

ГИС-центр ПГНИУ сообщает, что наступившая неделя в Пермском крае станет первой в этом году, когда температура воздуха на территории региона окажется ниже климатической нормы. Так, пик похолодания ожидается во вторник, 7 апреля. В Перми столбики термометров ночью опустятся -5…-7º, а днем температура воздуха составит 0…-3º, с порывами ветра до 12-14 м/с.

В среду, 8 апреля, температура воздуха в Перми понизится до -8..-10º, днем потеплеет до +1…+2º. В четверг, 9 апреля, ожидается облачность, местами небольшие осадки, температура воздуха ночью составит -3…-8º, днем — +5…+8º. Пятница, 10 апреля, порадует теплом: столбик термометра поднимется до +8..+13º.