Жители Перми выбрали название для транспортной карты

На сайте «Управляем вместе» завершилось голосование за лучшее название для единой транспортной карты. Из 2 837 идей в итоговый список вошло 15 вариантов: «Едем с медведем», «Кама-карта», «Клевер», «Зеленый маршрут», «Мишка», «Незайцем», «Парма», «Перевозчик», «Пермская хорда», «Поехали», «Путевка», «Самокат» и «Удача». По итогам голосования автоматизированную систему оплаты назовут «Малахит».

Напомним, с 1 февраля проезд в общественном транспорте города можно оплатить единой транспортной картой, которая позволяет экономить на проезде.