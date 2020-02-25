Последняя неделя зимы в Перми будет аномально теплой

Во второй половине дня 25 февраля потеплеет до 0…+2°. В среду, 26 февраля, ожидается сильный снегопад, а столбик термометра днем будет держаться около 0°, к вечеру опустится до -3…-5°. Кратковременное похолодание – до -5…-10° – придет в ночь на 27 февраля, но уже днем температура воздуха повысится до 0…+1°. В пятницу, 28 февраля, вместе с аномальным теплом – столбик термометра поднимется до +3…+4° – придут дожди.

