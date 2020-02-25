Праздничные мероприятия в честь Масленицы развернутся на трех площадках эспланады

Центром событий станет ледовый комплекс «Легенды древней Пармы»: с 13:00 до 19:00 там будут выступать артисты и творческие коллективы города и края, а все желающие смогут угоститься горячим чаем и блинами.

На площадке у монумента «Героям фронта и тыла» с 13:00 до 15:00 пройдет турнир по силовому экстриму и шоу «Русская сила».

С 13:00 до 17:00 на площади у Театра-Театра желающих угостят чаем с баранками, а Пермский театр кукол представит веселые миниатюры для маленьких зрителей. Здесь же будет работать кузнечная лавка.

На набережной можно будет встретить ряженых, попеть частушки и поиграть в подвижные игры – с 16:00 до 18:00.

Финалом праздника станет сожжение чучела Масленицы, которое состоится в ледовом городке в 18:30.