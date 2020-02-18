В Пермь привезут Кубок Гагарина – главный хоккейный трофей России

Главный трофей российского хоккея – Кубок Гагарина – в течение одного дня, 24 февраля с 13.00 до 17.00, будет находиться на первом этаже ТЦ «Колизей Синема». Сфотографироваться с ним сможет любой желающий. Кроме того, можно будет пообщаться с членами детской хоккейной команды «Легенда», которая отправится представлять Пермский край на финальные игры всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.

Отметим, Кубок Гагарина вручают командам, выигравшим плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом году главный хоккейный кубок России достался команде ЦСКА.