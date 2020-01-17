В приемной администрации губернатора заработал первый в России робот-чиновник

Promobot начал проводить консультации, выдавать пропуски и записывать на прием в здании правительства Пермского края. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру, чтобы робот проверил подлинность документа и наличие записи гостя на прием, а затем выдал пропуск. Также робот помогает записаться на прием и может подсказать, как пройти до нужного кабинета.

Напомним, робот уже год работает в МФЦ. За это время было принято 25,5 тысяч обращений, а среднее время подачи заявки через робота составило 1 минуту 10 секунд.