Из-за потепления ледовый городок на эспланаде может закрыться

Синоптики прогнозируют на этой неделе аномально теплую погоду в Перми. В связи с этим при температуре выше нуля градусов возможно ограничение работы или полое закрытие ледового городка на эспланаде «Легенды древней Пармы». Это необходимо для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов. Узнать о работе ледового комплекса можно на официальном сайте городка.