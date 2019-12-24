Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Общественный транспорт 31 декабря будет ходить по расписанию буднего дня. А с 01:00 до 04:00 на линию выйдут 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута, которые начнут перевозить пассажиров по праздничному расписанию. Проезд на них в новогоднюю ночь будет бесплатным.
В ночь с 31 декабря на 1 января по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, по улице Борчанинова и улице Попова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будут организованы следующие отправления автобусных и трамвайных маршрутов:
- Автобусы №10, №14 и №68 от улицы Крисанова будут следовать по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту. В обратном направлении – от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту.
- Автобусы №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту.
- Автобус №50 в направлении станции «Пермь-2» от Комсомольского проспекта будет курсировать по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования, в обратном направлении – от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту.
- Автобусы №32 и №77 будут работать без изменения схем движения.
- Трамваи №5, №7 и №11 будут доставлять жителей Свердловского, Мотовилихинского и Индустриального районов к месту новогодних мероприятий.
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