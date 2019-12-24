Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Общественный транспорт 31 декабря будет ходить по расписанию буднего дня. А с 01:00 до 04:00 на линию выйдут 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута, которые начнут перевозить пассажиров по праздничному расписанию. Проезд на них в новогоднюю ночь будет бесплатным.

В ночь с 31 декабря на 1 января по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, по улице Борчанинова и улице Попова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будут организованы следующие отправления автобусных и трамвайных маршрутов: