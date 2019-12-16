Синоптики прогнозируют снег и метели на этой недели в Перми

Со вторника по четверг в Пермском крае ожидается небольшой снег. Ночью столбик термометра упадет до 6-11 градусов ниже нуля, днем — от -1 до -6. В пятницу синоптики прогнозируют сильный снег, метели и ветер до 14 м/с. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля. В выходные, 21 и 22 декабря, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Но при этом похолодает: температура воздуха понизится ночью от -11 до -16 градусов, при прояснениях от -17 до -22 градусов.