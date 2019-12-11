В лесничестве назвали стоимость вырубки елей для Нового года

Чтобы получить разрешение на рубку ели, нужно обратиться в ближайшее к дому участковое лесничество. За выдачу такого разрешения нужно будет заплатить сумму, которая зависит от высоты ели.

Так, за ель высотой до одного метра нужно будет заплатить 20,22 рубля. Дерево до двух метров обойдется в 40,45 рубля, до трех метров – 60,67 рубля нужно. Ель высотой до четырех метров стоит 80,89 рубля. Цена на самые высокие ели (более четырех метра) — 121,34 рубля.

На сайте Министерства природы можно найти контакты и адреса лесничеств Пермского края.