На эспланаде начали строить ледовый городок

В обновленном квартале городской эспланады начали строительство ледового городка. В этот раз он будет посвящен мифам о пермской земле.

Новогодний городок будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. Ледовые горки будут в виде мамонтов, сказочных птиц, караванов и городищ из древних легенд о далекой Парме.

Сейчас на площадке уже произвели разметку для будущих объектов. Вскоре начнутся работы по сбору деревянных каркасов – основой для будущих ледовых горок.

Городок откроется традиционно в канун Нового года – 30 декабря.