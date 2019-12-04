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На эспланаде начали строить ледовый городок

  • Фото: Родион Балков

В обновленном квартале городской эспланады начали строительство ледового городка.  В этот раз он будет посвящен мифам о пермской земле. 

Новогодний городок будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. Ледовые горки будут в виде мамонтов, сказочных птиц, караванов и городищ из древних легенд о далекой Парме.

Сейчас на площадке уже произвели разметку для будущих объектов. Вскоре начнутся работы по сбору деревянных каркасов – основой для будущих ледовых горок.

Городок откроется традиционно в канун Нового года – 30 декабря. 

ПРМ.Собака.ru,
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