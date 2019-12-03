До «Перми-1» запустят больше автобусов

С 5 декабря на автобусных маршрутах №2 и №3 увеличится количество автобусов, а также будет запущен новый автобусный маршрут №51.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, пассажиры пригородных электропоездов с 5 декабря смогут продолжить путь от станции «Пермь-1» до центра города и станции «Пермь-2», пересев на автобусы №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1», №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» и №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».

Кроме того, маршрут №2 будет обслуживаться автобусами малого класса и работать в режиме «экспресс» через остановки: станция «Пермь-1» (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция «Пермь-2».

Новый маршрут №51 также будет обслуживаться автобусами малого класса. Он будет следовать от остановки «станция «Пермь-1» на Монастырской возле Речного вокзала, через сквер Решетникова, Художественную галерею и до ЦУМа.