«Эхо Флаэртианы» пройдет 16-19 сентября на телеканале «Дом.ru Гид»

В этом году «Эхо Флаэртианы» (12+) впервые выйдет в телевизионный эфир. С 16 по 19 сентября три фильма, показанных на фестивале в 2018 и 2017 годах, можно будет посмотреть на телеканале «Дом.ru Гид». Зрители, которые не смогли или не успели посмотреть картины в кинотеатре, увидят их дома на экранах собственных телевизоров. Показ будет доступен пермским абонентам телеком-оператора «Дом.ru».

В эфире покажут фильм Евгения Голынкина «Все хотят хотят жить вечно» о коллекционере и кардиохирурге Михаиле Алшибае, который получил на прошлой «Флаэртиане» специальное упоминание жюри за кинематографичность фильма-портрета; «Сельский киномеханик» Александра Калашникова о том, как в Сибири энтузиасты организуют свой кинотеатр, картина была отмечена специальным упоминанием жюри в 2017 году за поэзию простой жизни и «Последние Робинзоны Охотского моря» Светланы Быченко о том, как сегодня выжить на необитаемом острове.

Посмотреть фильмы можно будет четыре дня, 16-19 сентября. Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового телевидения от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), а также на сайте оператора, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или приложении Movix для Smart TV.

Расписание показов: