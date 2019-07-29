Как выжить в экстремальных условиях: тест «Дом.ru» и «Приключения HD»

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Приключения HD» приглашают пермяков принять участие в онлайн-конкурсе, главный приз в котором - набор для путешествий.

Чтобы его выиграть, достаточно с 29 июля по 11 августа ответить на вопросы теста в официальном сообществе оператора в «ВКонтакте», поделившись результатом на своей странице, и разрешить сообществу присылать сообщения. На время конкурса страница участника должна быть открытой. Тридцать победителей будут выбраны случайным образом. Они получат фирменные наборы из водозащитного чехла, складной бутылки, дождевика и надувной подушки от телеканала.

«Приключения HD» – круглосуточный развлекательно-познавательный канал о приключениях и выживании в экстремальных условиях для ценителей острых ощущений и активного отдыха. В его эфире ведущие рассказывают о том, как путешествовать на полную мощность, выживать в диких условиях, переживать экстремальные приключения, покорять вершины и находить границы человеческих возможностей.

«Лето – время путешествий и новых открытий, которые приятно совершать в компании друзей. А отправляться в экстремальные туры лучше с инструкторами и профессионалами. Канал «Приключения HD» - настоящий гид в мире активного отдыха, который подготовит вас к испытаниям и зарядит энергией. Подарок, который приготовил канал для своих зрителей, будет удобно взять с собой, отправляясь в путь. Клиенты «Дом.ru» смотрят канал с 2012 года. Он доступен пользователям цифрового ТВ на 418 кнопке. Всего в сети оператора 39 познавательных каналов», - комментирует директор пермского филиала «Дом.ru» Наталья Лерман.