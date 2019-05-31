Ура! – радостно кричат дети, когда наступает лето. Наконец-то, – с облегчением выдыхают родители. Кажется, что все хлопоты позади и можно расслабиться, но появляется новый вопрос: чем занять детей на каникулах? На помощь приходят телеканалы, которые уже приготовили много интересных фильмов, программ и развивающих передач. Какие премьеры ждут в ближайшее время – в нашем сегодняшнем обзоре.

Самое время присоединиться 27 мая на телеканале Cartoon Network стартовал 4 сезон мультсериала «Вся правда о медведях» – истории о самых дружелюбных мишках. Гриз, Панда и Белый уже вошли в ритм человеческой жизни, и походы на свидания и в супермаркеты стали для них привычным делом. Медведям приходится решать вполне насущные проблемы, с которыми они благополучно справляются с помощью взаимной поддержки. Наблюдать за их приключениями можно по будням в 19:10 (по Мск). На канале Boomerang с 20 мая начались новые Луни Тюнз. Багз Банни и утка Даффи уже давно переехали из леса в мегаполис, но с ними по-прежнему происходят нелепые ситуации. Горожане не всегда понимают действия героев, но иногда всё же с ними объединяются. А перед юмором персонажей точно не устоят ни дети, ни взрослые. Новые серии 3 сезона «Новые Луни Тюнз» выходят в эфир каждый день в 18:05 (по Мск).

Лето принадлежит русалкам Провести лето в компании русалок и друзей Барби предлагает Gulli Girl, первый телеканал для девочек. С 1 июня в его эфире стартуют два мультсериала – «Барби. Приключения в доме мечты» и «H2O: Приключения русалочек». Красавица Барби вместе с семьёй переезжает в роскошный новый дом. У неё есть любимые родители, три сестрички и множество друзей, с которыми так весело проводить время — устраивать вечеринки и пикники, ходить по магазинам и на показы мод. Её лучший друг Кен живет по соседству, и он помогает Барби всегда и во всём. Следите за приключениями Барби, её сестёр и друзей в доме мечты весь июнь. Героини мультфильма «H2O: Приключения русалочек» Рики, Эмма и Клео вначале были обычными девочками, но, попав в волшебную воду, превратились в русалок и обрели удивительные суперспособности. В подводном царстве девочки найдут настоящих друзей и вместе с ними столкнутся со всевозможными трудностями. Но самое серьезное испытание будет ожидать Эмму: как объяснить своему маленькому братику, который увидел ее с хвостом, что она не монстр?