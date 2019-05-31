Что смотреть на летних каникулах: русалки, предки, принцы и медведи
Ура! – радостно кричат дети, когда наступает лето. Наконец-то, – с облегчением выдыхают родители. Кажется, что все хлопоты позади и можно расслабиться, но появляется новый вопрос: чем занять детей на каникулах? На помощь приходят телеканалы, которые уже приготовили много интересных фильмов, программ и развивающих передач. Какие премьеры ждут в ближайшее время – в нашем сегодняшнем обзоре.
Самое время присоединиться
27 мая на телеканале Cartoon Network стартовал 4 сезон мультсериала «Вся правда о медведях» – истории о самых дружелюбных мишках. Гриз, Панда и Белый уже вошли в ритм человеческой жизни, и походы на свидания и в супермаркеты стали для них привычным делом. Медведям приходится решать вполне насущные проблемы, с которыми они благополучно справляются с помощью взаимной поддержки. Наблюдать за их приключениями можно по будням в 19:10 (по Мск).
На канале Boomerang с 20 мая начались новые Луни Тюнз. Багз Банни и утка Даффи уже давно переехали из леса в мегаполис, но с ними по-прежнему происходят нелепые ситуации. Горожане не всегда понимают действия героев, но иногда всё же с ними объединяются. А перед юмором персонажей точно не устоят ни дети, ни взрослые. Новые серии 3 сезона «Новые Луни Тюнз» выходят в эфир каждый день в 18:05 (по Мск).
Лето принадлежит русалкам
Провести лето в компании русалок и друзей Барби предлагает Gulli Girl, первый телеканал для девочек. С 1 июня в его эфире стартуют два мультсериала – «Барби. Приключения в доме мечты» и «H2O: Приключения русалочек».
Красавица Барби вместе с семьёй переезжает в роскошный новый дом. У неё есть любимые родители, три сестрички и множество друзей, с которыми так весело проводить время — устраивать вечеринки и пикники, ходить по магазинам и на показы мод. Её лучший друг Кен живет по соседству, и он помогает Барби всегда и во всём. Следите за приключениями Барби, её сестёр и друзей в доме мечты весь июнь.
Героини мультфильма «H2O: Приключения русалочек» Рики, Эмма и Клео вначале были обычными девочками, но, попав в волшебную воду, превратились в русалок и обрели удивительные суперспособности. В подводном царстве девочки найдут настоящих друзей и вместе с ними столкнутся со всевозможными трудностями. Но самое серьезное испытание будет ожидать Эмму: как объяснить своему маленькому братику, который увидел ее с хвостом, что она не монстр?
Предки, принцы и медведи
В июне на телеканале «Рыжий» маленьких зрителей ждут несколько больших премьер – мультфильмы «Дикие предки», «Распрекрасный принц» и «Приключения Паддингтона 2». Посмотрев первый, ребята убедятся, что, несмотря на каменный век и отсутствие цивилизации, наши предки очень похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым.
Главный герой мультфильма «Распрекрасный принц» при рождении получает необычный дар: девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. У Распрекрасного принца есть всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя.
Во второй части популярного мультфильма про приключения медведя Паддингтона ребята увидят, как он найдет уникальную старинную книгу. Пока герой изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
Смотрите премьеры лета вместе с детьми в сети цифрового ТВ «Дом.ru», мобильном приложении «Дом.ru Movix» и на сайте movix.ru. Там уже собрано все самое любимое, захватывающее, увлекательное и фантастичное, чтобы каждый зритель почувствовал себя супергероем.
Возрастное ограничение: 0+, 6+, 12+
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