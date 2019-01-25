Актер Анатолий Белый подарит зрителям Перми «Четыре идеальных свидания»

Уникальный проект актера Анатолия Белого «Четыре идеальных свидания объединит влюбленные сердца за просмотром мини-фильмов на стихи Пушкина, Цветаевой, Есенина и других любимых российских авторов. Весь февраль по выходным дням в кинотеатре «Кристалл» будут проходить показы поэтических кино-сборников.

Актер Анатолий Белый придумал уникальный жанр в пространстве современного искусства. В его поэтическом кинопроекте «Кинопоэзия» произведения российских поэтов в формате мини-фильмов звучат голосами популярных артистов: Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и другие известные актеры театра и кино.

Кроме стихов поэтов Серебряного и Золотого веков Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Пастернака, Черным, Северянина, Асеева, Пушкина, Аксакова, Плещеева, Фета, Маяковского, прозвучат стихи военных и послевоенных авторов: Самойлова, Левитанского, Кудряшевой, Шпаликова, Заграевской, Сваровского.