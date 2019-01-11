Пермский режиссер Ирина Журавлева номинирована на премию «Золотой орел» в категории «Лучший неигровой фильм» за картину «Медведи Камчатки. Начало жизни».

Экспертный совет «Золотого орла» рассмотрел 51 игровой, 25 короткометражных и 46 неигровых фильмов. В шорт-лист премии также попали документальные фильмы «Довженко. Жизнь в цвету» (12+) Екатерины Тютиной и «Параджанов. Тарковский. Антипенко» (12+) Андрея Осипова.

Документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съемочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России.

Фильм показали зрителям в начале октября 2018 года, он сразу стал популярным. Уже спустя месяц он получил премии Русского географического общества и был отмечен президентом России Владимиром Путиным.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 25 января.