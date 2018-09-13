В Перми пройдет фестиваль документального кино «Флаэртиана».

С 14 по 20 сентября в киноцентре «Премьер» пройдет фестиваль документального кино «Флаэртиана». Традиционно в программе кинофестиваля три конкурса: международный, национальный и студенческий. Во внеконкурсную программу вошло больше сотни картин.

Оргкомитет получил 839 заявок на участие из 20 стран: Нидерланды, Канада, Франция, Испания, США, Беларусь, Россия и другие. Откроет фестиваль эстонская картина «Хрупкий мир» – киноэссе о столкновении природы и цивилизации. Всего в конкурсной программе представлены 6 мировых и международных и 7 российских премьер: «Небесный тапер» Сергея Ландо, «Жаным» Заки Абдрахмановой, «Последние робинзоны Охотского моря» Светланы Быченко и другие.

Вне конкурса пройдут специальные показы, фильмы членов жюри и программы партнеров фестиваля, среди них DOK.fest Munich (Германия), Millenium (Бельгия), ретроспективы фильмов Свердловской киностудии, Бориса Караджаева, Армена Хачатряна (Армения), пермская премьера «Медведи Камчатки. Начало жизни» и другие. Председатель жюри Международного конкурса Майкл Коллинз представит работу «Скоро рассвет» (2017). Кроме того, гостей фестиваля ждут полюбившиеся кинохиты: «Бобби Джин» (2017) Эльвиры Линд, «За пределом» (2017) Марты Прус.

Впервые за четыре года существования студенческой программы фестиваля начинающие российские режиссеры увидят фильм не о жизни в России. «Миссия» Клавдии Бершадской повествует о русской семье, члены которой, став волонтерами, поселились в одном из первобытных племен Африки. Для юных участников конкурса пройдут мастер-классы профессиональных режиссеров. Вход на просмотр студенческих работ свободный.

В этом году одним из членов жюри национального конкурса станет пермская писательница Любовь Соколова. В дни «Флаэртианы» она проведет творческий литературный вечер, где прочтет отрывки из старых произведений и расскажет о новом романе. Встреча пройдет 16 сентября в 13.00 в главном павильоне киноцентра «Премьер».

На тренинге и питчинге «Флаэртиана-Форум» выступят продюсеры и режиссеры из Европы: президент фестиваля Millenium Любомир Георгиев (Бельгия) и художественный руководитель Международного фестиваля документального кино во Франции Люсса Кристоф Постик, которые помогут начинающим режиссерам правильно презентовать свой фильм и оценят проекты будущих работ известных авторов.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

«Флаэртиана» – фестиваль документального кино, посвященный фильмам, в которых герой проживает на экране часть своей жизни. В Перми конкурс проводится с 1995 года. В 2006 году фестиваль стал международным и ежегодным, в 2018 году проводится в 18-й раз.