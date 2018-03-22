В музее "Пермь-36" прошли съемки Первого канала

К 100-летию убийства великого князя Михаила Александровича Романова Первый канал готовит документально-игровой фильм.

Повествование в фильме пойдет о событиях, начавшихся в ночь на 13 июня 1918 года, когда великий князь вместе со своим секретарем Николаем Джонсоном был похищен большевиками из гостиницы "Королевские номера", затем вывезен в лес и расстрелян. Одним из участников убийства был Гавриил Мясников, председатель Мотовилихинского районного комитета РСДРП(б). Именно сцены допроса Мясникова на Лубянке решили снимать на территории Мемориального комплекса политических репрессий "Пермь-36", единственном в России аутентичном музее-лагере.

Обстоятельства этого преступления до сих пор не раскрыты, также неизвестно место захоронения Михаила Александровича. Одну из версий тех далеких событий и собирается показать в своем фильме режиссер Сергей Браверман.