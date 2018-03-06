Режиссер "Движения вверх" снимет фильм по книге Алексея Иванова

Съемки картины "Сердце Пармы", по одноименной книге пермского писателя Алексея Иванова, начнутся в следующем году. Проектом занимаются компании Star Media, которая купила права на экранизацию еще в 2014 году, и "Профит". 

Антон Мегердичев- уже третий режиссер, которого привлекают на этот проект. Ранее предполагалось, что ленту снимет Алексей Сидоров( "Бригада"), а затем и Сергей Бодров. 

 

Фото: Олег Сердечников

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