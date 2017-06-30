Летний театральный фестиваль в Перми: TheatreHD

С 1 июля по 30 сентября у пермяков в рамках Летнего тетарального фестиваля будет шанс посмотреть в кинотетарах лучшие спектакли-хиты последних лет, а также премьеры новых постановок.
 
 
Ежегодно проект TheatreHD предоставляет возможность жителям 60 городо России увидеть лучшие спектакли и премьеры постановок.  Одна из таких - премьера  пьесы Тони Кушнера «Ангелы в Америке». Картина удостоена Пулитцеровской премии. 
 
Опера «Богема» Пуччини в исполнении Пермского театра оперы и балета - музыкальный хит летнего сезона. За пультом вас ожидает самый харизматичный дирижер современности Теодор Курентзис.   
 
Охват аудитории очень широкий: здесь найдут свой интерес и самые маленькие. В расписании представлена адаптация историй Джеймса Барри о Питере Пэне в постановке Лондонского Национального королевского театра и бристольского театра «Олд Вик».
 
В рамках нового проекта «Арт-Лекторий в кино» будут показаны документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве, а также фильм Марги Кинмонс «Революция – новое искусство для нового мира», посвященный художникам русского авангарда, их работам и судьбам на фоне переломной эпохи. Российская премьера фильма состоялась в Третьяковской галерее, которая принимала активное участие в создании «Революции».

Расписание для Перми по ссылке http://www.theatrehd.ru/ru/schedule?city=22 

  • "Ангелы в Америке"

  • "Питер Пэн"

  • "Революция – новое искусство для нового мира"

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