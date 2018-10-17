«День Хомяка»: книга о том, как избежать синдрома #яжемать
Молодая мама Ольга Лабутина на основе своего блога в соцсетях «День Хомяка. Истории из жизни», который она ведет уже два года, планирует издать книгу для родителей.
Автор с юмором рассказывает о буднях главной героини книги, четырехлетней дочери Алены по прозвищу Хомяк, о том, как 100500 раз с интересом читать «Курочку Рябу» и не превратиться в #яжемать.
Ольга Лабутина,
автор книги «День Хомяка»
«Блогу про Аленку два года. А самой героине через полгода будет 4. Взрослая. Самостоятельная. Умеет натягивать колготки и виртуозно выпрашивает мороженое.
Из постов блога сложилась книга, и она будет напечатана. Надеюсь. Очень хочется.
Книга не только про Аленку-Хомяка, нашу семью и друзей. Она про то, как не превратиться в #яжемать, как меняться, не приспосабливаясь и не изменяя себе. Она ничему не учит — этого сегодня хватает. Эта книга — просто почитать».
На краудфантинговой платформе planeta.ru автор запустила проект по изданию книги «День Хомяка». Собранные средства пойдут на оплату работы художника, корректору, верстку и издание книги. Часть книг планируется передать в библиотеки и профильные организации города, которые работают с родителями.
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