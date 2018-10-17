«День Хомяка»: книга о том, как избежать синдрома #яжемать

Молодая мама Ольга Лабутина на основе своего блога в соцсетях «День Хомяка. Истории из жизни», который она ведет уже два года, планирует издать книгу для родителей.

Автор с юмором рассказывает о буднях главной героини книги, четырехлетней дочери Алены по прозвищу Хомяк, о том, как 100500 раз с интересом читать «Курочку Рябу» и не превратиться в #яжемать.