Спать разрешается. В библиотеке им. Пушкина проводят «Тихий час»
В библиотеке им. Пушкина в тестовом режиме проводят «Тихий час» для читателей. С такой инициативой выступил сотрудник библиотеки Юрий Жаворонков.
«Тихий час» проходит каждый вторник. В зале будут оставлять приглушенный свет, читателям будут выдавать фонарики и пледы. Круглая гостиная библиотеки «трансформируется» в комнату отдыха, где посетители смогут отдыхать в бескаркасных креслах. По словам автора идеи, подобного «тихого часа» нет нигде в стране.
Юрий Жаворонков
сотрудник библиотеки
«Сюда будут приходить целые классы, и, возможно, даже спать. «Тихий час» в библиотеке — это также возможность для взрослых читателей окунуться в детство, потому взрослые тоже могут вздремнуть за любимой книгой».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.