В Пермской художественной галерее пройдет выставка Альфиза Сабирова "Ул Яу Яз"

Идея выставки Альфиза Сабирова заложена в самом названии - «Ул Яу Яз». Это история о вечном пути мифического героя. Первый зал – «Ул» – рассказывает о рождении избранного ребенка, которому в будущем предстоит стать великим сыном своего народа. Слово «ул» с татарского языка так и переводится – «сын». Во втором зале – «Яу» («враг») – разворачивается картина борьбы, страданий и подвигов героя, окруженного многочисленными мифическими существами – как помощниками, так и противниками. В третьем зале – «Яз» («весна») – перед нами преображенный герой, вознагражденный весенним обновлением собственных сил, величавый и умиротворенный. Подобная структура пути мифического героя, безусловно, являет собой лишь аллегорию жизненного пути, по которому следует каждый из живущих.

В ходе путешествия в мифический мир автора зритель сможет наблюдать образы хтонических гигантов, мифических животных, героев и богов, образы детства, материнства, таинственной силы и мудрости.

Посетить выставку можно будет с 8 ноября по 8 декабря.